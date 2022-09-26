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Следственный комитет установил личность устроившего стрельбу в школе Ижевска
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: В России при стрельбе в ижевской школе погибли 6 человек

CentralAsia (CA) -  Стрельбу в школе №88 в Ижевске устроил Артем Казанцев 1988 года рождения, сообщил Следственный комитет России (СКР). Нападавший — уроженец Ижевска и выпускник этой школы.

По месту его жительства проводят обыски. «Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии»,— говорится в пресс-релизе СКР. Следствие также проверит «его взгляды и окружение».

Утром 26 сентября мужчина вошел в школу № 88 в Ижевске и открыл стрельбу. Жертвами нападения стали 13 человек, в том числе 7 детей, пострадали более 20 — 14 детей и семеро взрослых.

В управлении Росгвардии по Приволжкому округу также сообщили РБК, что тело стрелка было обнаружено во время поэтажного осмотра школы. «При нем обнаружено два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, пустые и снаряженные патронами магазины», — уточнили в ведомстве.

Стрелок был одет в черную одежду со свастикой и балаклаву, он покончил с собой, сообщали в СК.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном общеопасным способом (пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса), а также по статье о незаконном владении оружием (ч. 1 ст. 222 УК). Вести его будет центральный аппарат ведомства.

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