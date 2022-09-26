Племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы

Кайрат Сатыбалды

CentralAsia (KZ) - Старшего племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды приговорили к 6 годам заключения по делу о хищениях.

«Признать Сатыбалдыулы виновным по статье 28, части 3; статье 189, части 4, пункту 2; статье 195, части 4, пункту 2. Назначить Кайрату Сатыбалдыулы шесть лет лишения свободы с конфискацией и лишением права занимать должности на госслужбе и нацкомпаниях сроком на 10 лет», - зачитал приговор судья суда № 2 района Байконыр города Астаны Нурлан Баяхметов.

Он будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности.

«Внести представление президенту о лишении Сатыбалдыулы звания генерал-майора органов национальной безопасности, а также орденов «Курмет» и «Парасат», - добавил судья.

В суде Кайрат Сатыбалды признал вину в инкриминируемом ему преступлении, возместил ущерб в 12 млрд тенге ($25,1 млн) «Казахтелекому» и заключил медиативное соглашение с этой компанией, а также с АО «Центр транспортного сервиса».

Процесс по делу племянника Назарбаева начался 20 сентября в Астане. Суд по просьбе стороны защиты запретил СМИ проводить аудио- и видеофиксацию разбирательства.

Всего по делу проходили пятеро подозреваемых. В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге, или более $500 млн.

13 марта Кайрат Сатыбалды был задержан антикоррупционной службой Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств «Казахтелекома» в особо крупном размере. На следующий день в столичном офисе компании прошли обыски. 15 марта суд санкционировал арест Сатыбалды, который затем неоднократно продлялся. Спустя месяц фирмы, подконтрольные бизнесмену, вернули в государственную собственность пакет в 28,8% акций «Казахтелекома».

Сейчас в отношении племянника первого президента дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.

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