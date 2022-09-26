После начала военных действий Украину покинули 13 млн человек, - ООН

CentralAsia (CA) - Украину с начала военной ситуации покинул 13 млн 81 тыс. 621 человек. Об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В Польшу, по данным агентства ООН, уехали более 6,2 млн человек, в Россию – более 2,6 млн, в Венгрию – более 1,4 млн, в Румынию – более 1,2 млн, в Словакию – свыше 798 тыс., Молдавия – 618 тыс., Беларусь – 16 тыс. 705.

Численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) на 1 января 2022 года составила 41 млн 167,3 тыс. человек.