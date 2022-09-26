Почти 5 тыс. машин скопилось в очереди на российско-грузинской границе в Северной Осетии

CentralAsia (CA) - Около 3,5 тысячи легковых и 1,3 тысячи грузовых автомобилей скопилось в очереди на российско-грузинской границе в Северной Осетии, сообщил в понедельник вице-премьер республики Ирбек Томаев.

«За последние несколько дней значительно увеличился поток легкового автотранспорта в направлении Грузии. На сегодняшний день ожидают проезда через пункт пропуска Верхний Ларс порядка 3,5 тыс. единиц легкового транспорта <...> Общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляет 4,8 тыс., в том числе 1,3 тыс. грузового транспорта», - сказал Томаев на аппаратном совещании в правительстве республики.

Он добавил, что для легкового транспорта организовали временную стоянку на участке строящейся дороги под Владикавказом.

Томаев также сообщил, что за прошедшую неделю через МАПП «Верхний Ларс» российско-грузинскую границу в обоих направлениях пересекли 37,5 тыс. единиц автотранспорта и 115 тыс. человек, что на 23,3% больше, чем на предыдущей отчетной неделе.

Региональные власти создали временную автостоянку для транзитного транспорта в приграничном Пригородном районе. Глава республики Сергей Меняйло подписал соответствующий указ. Он пояснил, что стоянка необходима, чтобы «снять напряжение» на дорогах республики и упорядочить дорожное движение. На стоянке разместят временную торговую и санитарную инфраструктуру.

Число машин на российско-грузинской границе стало расти на фоне частичной мобилизации, которую президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. По данным Федеральной таможенной службы России, на утро 24 сентября перед КПП «Верхний Ларс» на выезд из страны скопилось порядка 2 тыс. легковых машин и еще 500 грузовых. За сутки таможенники оформили 1943 легковушки и 335 грузовиков.