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Лукашенко призвал не переживать из-за покинувших Россию на фоне мобилизации россиян
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) -  На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане, покинувшие Россию в связи с частичной мобилизацией, могли договориться с российскими властями, а не уезжать за границу. Однако, по мнению белорусского президента, беспокоиться из-за них не нужно.

«И слава богу, может быть. Вот есть критерий, который показывает кто есть кто. В этом ничего плохого нет. У России 25 млн мобилизационный ресурс. Пусть убежали 30 тыс., 50 тыс. Если бы они тут остались, они нашими людьми были бы? Пусть бегут. Еще приедут, только надо принять решение, что с ними делать…Так (уезжать из России) поступать нельзя. Можно, в конце концов, договориться, а не бегать по Европе и Америке»,— заявил президент Белоруссии.

Он также привел в пример покинувших его страну белорусов. «Я не знаю, как вы к этому относитесь, я особо не переживаю. В 2020-м году несколько тысяч выехали: просятся назад. Большинство просят: заберите назад. Пусть бегут. И эти приедут»,— отметил Лукашенко.

Также на встрече с Владимиром Путиным Александр Лукашенко оценил ситуацию с импортозамещением в России и Белоруссии как нормальную: «И на своих самолетах будем летать, и на своих автомобилях будем передвигаться. Никакого страха нет».

Главы стран обсудили блокировку поставок белорусских удобрений на мировые рынки. Также президенты поговорили об отношении стран Запада. По словам Путина, Европа должна с уважением относиться к России и Белоруссии.

«Новая газета. Европа» ссылаясь на источник в администрации президента РФ, писала, что после объявления частичной мобилизации из России выехали 261 тыс. мужчин. Сегодня ранее в ФСБ сообщили о пресечении проезда россиян на границе России и Казахстана.

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