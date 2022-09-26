Глава МИД Узбекистана встретился в США с высококвалифицированными соотечественниками

CentralAsia (UZ) - С высококвалифицированными соотечественниками, работающими в ведущих американских банках, хедж-фондах, IT-компаниях, а также в авторитетных вузах и медицинских учреждениях США, встретился и вручил им медали глава МИД Узбекистана Владимир Норов. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

«Члены нашей диаспоры выразили готовность продолжить оказывать техническое содействие эмитентам из Узбекистана, в том числе банкам и частным компаниям, а также организовывать встречи с институциональными инвесторами в Вашингтоне для представителей финансового сектора Узбекистана», — сообщает пресс-служба МИДа.

Уточняется, что на переговорах присутствовали директора банков, основатели IT-компаний, директор холдинговой компании, а также инженеры и сотрудники вузов США и другие. Все они являются выходцами из Узбекистана.

Сообщается, что стороны в сфере образования договорились организовать стажировку узбекских преподавателей и студентов в американских вузах. В сфере медицины договорились проводить клинические тренинги и согласовать протоколы лечения.

Также стороны договорились помогать обучать узбекскую молодежь IT-специальностям, применяя методологию и подход США, запускать стартапы. При этом решено помогать узбекским IT-специалистам, организовывая для них стажировки.