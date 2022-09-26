В Лондоне ввели санкции против 33 лиц, связанных с референдумами в ЛНР и ДНР

CentralAsia (CA) - Великобритания ввела санкции против 33 лиц, связанных с организацией референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится в документе на сайте правительства Великобритании, отмечает Интерфакс.

Ограничительные меры были введены против 94 физлиц и структур, в том числе 33 человек, имеющих отношение к организации референдумов. Под санкции, в том числе, попали:

глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев;

министр образования и науки ЛНР Иван Кусов;

глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий;

заместитель председателя правительства ДНР Евгений Солнцев.

Под санкции также попали 55 членов правления компаний, которые, по мнению властей Великобритании, связаны с российским правительством. Из них 23 относятся к совету директоров и правлению Газпромбанка, 16 являются членами наблюдательного совета и правления Сбербанка, а 10 - работниками Совкомабнка.

В пресс-релизе британского правительства отмечается, что всего Великобритания внесла в санкционные списки по России уже около 1,2 тыс. физических лиц и 120 структур.