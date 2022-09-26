В Москве пройдет митинг по итогам референдумов, - СМИ

CentralAsia (CA) - Власти России запланировали митинг в центре Москвы по итогам референдумов о присоединении к РФ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, предварительно он запланирован на 30 сентября, рассказал РБК источник в Госдуме и подтвердили собеседник, близкий к столичным властям, и федеральный чиновник.

В качестве места проведения митинга обсуждается Красная площадь. На мероприятии может выступить президент России Владимир Путин, сообщили источник в Госдуме и близкий к столичным властям. Аналогичные акции могут пройти и по всей стране.

В этот же день, до митинга, Путин, как планируется, выступит перед депутатами и сенаторами, сообщили два источника РБК, знакомых с обсуждением вопроса. Это может быть совмещено с подписанием договора о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

О том, что «процедура вхождения» этих территорий в состав России может состояться 30 сентября, ранее со ссылкой на источник в Госдуме сообщил ТАСС.

Аналогичным образом все происходило и в 2014 году, после присоединения Крыма к России — 18 марта Путин подписал в Кремле договор о вхождении в состав России Крыма и Севастополя, а вечером в этот же день в Москве и других городах прошли митинги.