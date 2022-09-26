В Казахстане возникли очереди из россиян, желающих получить ИИН

CentralAsia (KZ) - В центрах обслуживания населения (ЦОН) Казахстана возникли очереди из-за россиян, передает Tengrinews.kz. В ЦОНах приграничных областей выросло число обращений от иностранцев, в связи с чем для их обслуживания выделили восемь усиленных центров.

«Мой ГОРОД» сообщил, что в ЦОНе на Исатай-Махамбета в Уральске с утра начали собираться прибывшие россияне, и сейчас очередь далеко за пределами центра. По данным издания, граждане России стремятся получить ИИН (индивидуальный идентификационный номер), чтобы открыть банковскую карту.

Помимо этого очереди наблюдаются в обменных пунктах.

О наплыве россиян в одном из ЦОНов в центре Костаная также сообщал «ТоболИнфо». Как сообщает издание, они также прибыли для получения ИИН.

По данным «Правительства для граждан», на прошлой неделе увеличилось число обращений иностранцев в ЦОНы, в связи с чем было принято решение об обслуживании граждан в отдельно усиленных ЦОНах в Астане, Алматы, а также Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Актюбинской областях.

Накануне сотрудники пограничной службы Казахстана задержали троих россиян, которые нарушили границу в обход действующего пункта пропуска. Они объяснили свои действия стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации.

Индивидуальный идентификационный номер — уникальный номер, состоящий из 12 цифр, присваивающийся физическому лицу Республики Казахстан один раз и пожизненно.

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