Авиакомпании России просят отсрочки от мобилизации для своих работников

CentralAsia (CA) - Российские авиакомпании попросили Минтранс внести своих сотрудников в категорию граждан, которым дается отсрочка от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом, как передает РБК, говорится в письме и.о. президента Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Александра Виндермута к замминистру транспорта Игорю Чалику.

В своем обращении Виндермут отмечает, что авиационная отрасль «имеет стратегический характер, обеспечивает транспортную доступность и связанность регионов, а также занятость в смежных производствах».

«Это делает критическим решение вопроса о сохранении квалифицированного персонала в специализированных ИТ-предприятиях в ближайшей и среднесрочной перспективах», — говорится в письме.

Отсрочка же от призыва в рамках частичной мобилизации предоставляется россиянам, работающим на оборонных предприятиях, напомнил Виндермут. Однако, отмечает он, правительство вправе определить и другие категории граждан, на которые также будет распространяться отсрочка.

В связи с этим и.о. президента АЭВТ попросил Минтранс «инициировать внесение работников системообразующих организаций российской экономики (включая группы компаний), относящихся к авиатранспортным и/или авиаремонтным предприятиям, либо к предприятиям-разработчикам и изготовителям авиационной техники, в состав категорий граждан, которым предоставляется право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации».