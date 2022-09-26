Президент Узбекистана направил соболезнования лидеру России в связи с терактом в школе Ижевска

CentralAsia (UZ) - Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате стрельбы в школе города Ижевска, сообщает пресс-служба президента РУз.

Глава Узбекистана выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

26 сентября, в ижевской школе № 88 началась стрельба. Мужчина ворвался в здание и открыл стрельбу по детям, а после покончил с собой. Отмечалось, что он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Погибшему был поставлен диагноз «вялотекущая шизофрения» еще в 2011 году.