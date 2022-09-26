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Узбекистан и Кыргызстан подписали совместный протокол по границе (фото)

CentralAsia (UZ) -  Правительственные делегациями Кыргызстана и Узбекистана по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы подписали совместный протокол.

Согласно информации, протокол позволит начать процедуру согласования проекта нового Договора об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы.

Документ с кыргызской стороны был подписан председателем Государственного комитета национальной безопасности Камчыбеком Ташиевым и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

«Нам с вами выпала историческая миссия — завершить вопрос делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. Это с одной стороны высокая честь, а с другой – большая ответственность», — заявил Ташиев.

Он добавил, что Кыргызстан полностью готов к дальнейшему расширению политических, торгово-экономических, инвестиционных, транспортных, межрегиональных и культурно-гуманитарных связей с Узбекистаном.

Абдулла Арипов подтвердил полную решимость узбекский стороны по согласованию проекта Договора по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

«Правительственные делегации двух республик, потрудившись на славу, проделали кропотливую работа по согласованию оставшихся участков кыргызско-узбекской государственной границы. Уверен, что завершение процесса делимитации еще раз подтвердит нерушимость нашей вечной дружбы и поистине братских отношений», — сказал Абдулла Арипов.

Кроме того, Жапаров обсудил с Ариповым демаркацию узбекско-кыргызской границы. Стороны также обсудили визит Мирзиёева в Кыргызстан.

Ранее сообщалось, что Абдулла Арипов 26 сентября прибыл в Кыргызстан. В ходе рабочей поездки премьер-министр принял участие в совместном заседании правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации.

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