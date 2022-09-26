Все пункты пропуска в Казахстане функционируют в штатном режиме, - КНБ

CentralAsia (KZ) - В КНБ Казахстана прокомментировали информацию о якобы закрытии пунктов пропуска на казахстанско-российской границе.

Согласно сообщению, все пункты пропуска в Казахстане функционируют в штатном режиме. Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через Государственную границу осуществляется в соответствии с законодательством Казахстана и международными договорами.

«Официальной информации о закрытии пунктов пропуска от российской стороны не поступало», — отметили в заявлении КНБ РК.

Ранее сообщалось, что через Казахстан в последние дни сентября транзитом проехали около 40 тысяч граждан России. Основные направления – Кыргызстан и Узбекистан. За пять дней почти 6000 россиян вылетели из Казахстана через аэропорты.

Россияне сотнями едут в Казахстан в надежде избежать мобилизации, которую Путин объявил 21 сентября.Новый поток эмигрантов спровоцировал рост цен в Казахстане, в первую очередь на жилье. В приграничных городах на западе и севере Казахстана резко подскочили цены на аренду жилья.

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