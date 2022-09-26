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Границу с Финляндией за выходные пересекли почти 17 тысяч россиян, - СМИ

CentralAsia (CA) -  За прошедшие выходные в Финляндию выехали почти 17 тысяч россиян, – заявили финские власти. Это на 80% больше, чем неделей ранее. В Куусамо четыре человека пытались пересечь границу незаконно, через лес, были пойманы и запросили убежища, пишет «Фонтанка» со ссылкой на финские СМИ.

В понедельник трафик у границ стабилизировался, но остался более загруженным, чем в предыдущие недели. Об этом сообщил Reuters сотрудник пограничной службы Финляндии Танели Репо.

Правительство Финляндии, опасаясь стать транзитной зоной для россиян, бегущих от мобилизации, 23 сентября заявило, что в ближайшие дни может ввести запрет на въезд для всех россиян, пересекающих границу с туристическими визами. Предполагается, что исключения будут делать для тех, кто едет в Финляндию к родственникам, на учёбу или по работе.

После объявления о мобилизации в России тысячи людей решили уехать из страны – авиабилеты из России кратно подорожали, на сухопутных границах образовались многокилометровые пробки.

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