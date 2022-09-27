Война на Украине: россияне бегут в Монголию после приказа Путина о мобилизации, — Euronews

CentralAsia (MNG) - Протесты, ошибки при составлении и массовый исход подходящих резервистов нанесли ущерб недавней военной мобилизации в России.

На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что для ведения войны России на Украине требуется больше людей.

Это вызвало всплеск онлайн-поисков авиабилетов и резкое повышение цен на рейсы из Москвы в Стамбул и Белград.

На границе России с Монголией выстроились очереди машин и людей. Начальник контрольно-пропускного пункта в городе Алтанбулаг сообщил, что со среды через этот переход в Монголию въехало более 3000 россиян, большинство из которых мужчины.

Тем временем в Дагестане, одном из беднейших регионов России, произошли столкновения антивоенных демонстрантов с полицией.

Полицейские открыли предупредительные выстрелы, пытаясь разогнать более 100 человек, которые перекрыли трассу в знак протеста против призыва Путина.

Митинг, в основном состоящий из женщин, скандировал «Нет войне!» в областном центре Махачкале.

Не сразу стало ясно, был ли кто-то задержан или ранен, и увенчались ли успехом попытки разогнать толпу.

Некоторые из них спорили с полицией, говоря, что это Россия напала на Украину, и в итоге было арестовано более 100 человек.

Дагестан входит в число нескольких регионов России, которые независимые СМИ называют родиной сотен российских солдат, погибших на Украине.

«Катастрофа в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал россиян не поддаваться «криминальной мобилизации» в воскресенье на фоне протестов против призыва Москвы к оружию.

«Чем больше граждан Российской Федерации хотя бы попытаются защитить собственную жизнь, тем скорее закончится эта преступная война России против народа Украины», — заявил Зеленский в своем вечернем обращении.

Он сказал, что ситуация в Крыму «катастрофическая», где Россия использует мобилизацию для проведения «политики геноцида», поскольку призывы в армию в основном адресованы коренным крымским татарам.

«Мы видим, что люди, в частности, в Дагестане, начали бороться за свою жизнь.

«Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос их жизни.

«Зачем их мужьям, братьям и сыновьям погибать в этой войне? Для войны, которую хочет один человек. За войну против нашего народа, на нашей земле. Он не отправляет своих детей на войну», — добавил Зеленский.

Ранее в воскресенье Зеленский назвал российскую мобилизацию — ее первый подобный призыв со времен Второй мировой войны — сигналом слабости, а не силы.

Тем временем ВВС Украины опубликовали кадры того, что, по их словам, было «уничтожением» российского беспилотника, направленного в город Николаев.

США предупредили российского лидера о «катастрофических последствиях», если Москва применит какое-либо ядерное оружие.

источник: Euronews

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