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В Улан-Баторе впервые открылась международная выставка монгольской каллиграфии «Уянга»

CentralAsia (MNG) -  В галерее «Бичиг соёл» - («Культура письменности») Союза художников Монголии /МУЭ/ открылась девятая международная выставка каллиграфии «Уянга» - («Лирика»).

Выставка, организуемая ежегодно с 2014 года офисом губернатора аймака Дорнод, Монголия и аймака Хөлөнбуйр Западного хошуна Шинэ Барга Внутренней Монголии, отличается тем, что в этом году она проводится впервые выставлена ​​в Улан-Баторе, в ней приняли участие более 50 калиграфистов из Китая, Франции, Монголии и Бурятии, Калмыкии, РФ.

Выставка «Уянга-2022» организована в сотрудничестве с Департаментом культуры и искусств Правительства Монголии, Департаментом пропоганды города Хөлөнбуйр Министерства образования и культуры Китайской Народной Республики, офисом губернатора аймака Дорнод Монголии и Центр литературной культуры. Участвовали также такие организации, как Международная ассоциация монгольской каллиграфии, Союз монгольских художников, Центральная библиотека аймака Дорнод, «Союз смысла и искусства» и «Общество каллиграфии» аймака Хөлөнбуйр Западного хошуна Шинэ Барга Внутренней Монголии.

По работам выставки видно, что в последнее время монголы стали писать бамбуковыми ручками вместо кистей. Таким образом, мы приглашаем вас прийти и увидеть уникальные особенности, различия и направления ремесел монгольских, внутренних монгольских, бурятских и калмыцких каллиграфов на выставке.

Выставка «Уянга» будет открыта для посетителей до 15 октября в галерее «Бичиг соёл» - («Культура письменности») Союза монгольских художников.

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