ООН в Монголии вносит свой вклад в движение «Миллиард деревьев»

CentralAsia (MNG) - 23 сентября группа ООН в Монголии, представляющая девять агентств-резидентов, посадила деревья на горе Баянзурх к северо-востоку от города Улан-Батор, обязавшись в этом году посадить 2500 деревьев на гектар.

Это продолжение усилий Монголии ООН по содействию лесовосстановлению и восстановлению деградировавших лесов, которые начались в прошлом году в связи с празднованием 60-летия членства Монголии в ООН.

Высаживая больше деревьев, сотрудники ООН также поливали и ухаживали за деревьями, посаженными в прошлом году, и с большим удовольствием наблюдали, как они хорошо растут и созревают.

С этой приверженностью и коллективными действиями по восстановлению деградировавших лесов ООН в Монголии гордится своим вкладом в благородное движение по посадке до одного миллиарда деревьев по всей стране при поддержке президента Монголии.

Общенациональная кампания была объявлена президентом Хурэлсух Ухнаа на Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата в Глазго в 2021 году и направлена на посадку и выращивание одного миллиарда деревьев в Монголии к 2030 году.

Инициатива направлена на борьбу с изменением климата и сыграет важную роль в увеличении лесного покрова страны на 9 процентов и сокращении опустынивания на 4 процента после ее реализации. На сегодняшний день более 70 процентов территории Монголии затронуты опустыниванием и деградацией земель.

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