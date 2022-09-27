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Экспорт минеральной продукции Монголии достигает 70 процентов

CentralAsia (MNG) -  Общая производительность экспорта минеральной продукции Монголии в настоящее время составляет 70 процентов. В частности, экспорт угля составляет 98,9 процента, медного концентрата — 87,7 процента, железа — 59,8 процента, золота — 68,8 процента, цинка — 103,8 процента, сообщили в Министерстве горной и тяжелой промышленности.

С 16 по 22 сентября грузоперевозки осуществлялись 1316 грузовыми автомобилями и 402 контейнерами в сутки. За эти дни экспортировано 1 028,9 тысячи тонн угля, что на 403,2 процента или в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года было экспортировано 17 793,0 тыс. тонн угля, что показало рост на 5 756,8 тыс. тонн или 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Экспортировано 1 063,2 тысячи тонн медного концентрата, что на 8 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается железной руды и концентрата, то всего с начала года было экспортировано 3 024,9 тысячи тонн, что на 48 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 22 сентября ЦБ Монголии с начала текущего года закупил 13,75 тонны золота.

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