Очень повезло, что мое назначение было в Монголии, — Майкл С. Клечески

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов в Монголии Майкл С. Клечески отправил монголам благодарственное письмо, написав в Твиттере «Спасибо», и опубликовал видео, на котором он и его супруга Элоиза выражают свои чувства монголам.

Он сказал: «Возможность работать и жить в Монголии во многом является благословением для меня и Элоизы. В конце этой замечательной поездки все, что осталось сказать, это «Спасибо», — написал он в Твиттере.

В ролике Майкл С. Клечески сказал: «Дипломаты назначаются для работы по всему миру. Для нас очень удачно, что это назначение было в Монголии, потому что мы такие же демократические страны, и у нас много общих ценностей с народом Монголии.

Нам повезло, потому что Монголия очень прекрасная. Мы любим открывать и узнавать новое. И нам повезло, потому что монголы очень дружелюбные и добросердечные люди.

Поэтому мы так благодарены за то, что провел здесь более трех прекрасных лет. Большое спасибо!».

Eloisa and I feel incredibly lucky to have served in Mongolia for many reasons, and as we come to the end of this amazing assignment, we can only say Баярлалаа! pic.twitter.com/k4SvrXNUgL — Michael S. Klecheski (@USAmbMongolia) September 25, 2022

Его супруга Элоиза сказала: «Мы хотели бы выразить нашу благодарность всем вам, кто приветствовал нас с распростертыми объятиями, и мы хотим встретиться снова. У нас появилось много хороших друзей. Мы многое узнали о вашей культуре и побывали во многих аймаках. Спасибо!».

Майкл С. Клечески до своего назначения послом США в Монголии работал заместителем главы миссии в посольстве США в Маниле.

До работы на Филиппинах он работал заместителем главного советника в посольстве США в Астане, Казахстан, и советником по политическим вопросам в посольстве США в Москве, Россия. До этих назначений он работал руководителем государственной группы реконструкции в Дивании, Ирак, а также выполнял зарубежные задания в Польше и Швейцарии.

В Государственном департаменте в Вашингтоне, округ Колумбия, он работал старшим офицером по надзору в круглосуточном оперативном центре по чрезвычайным ситуациям и отвечал за отношения с НАТО. Кроме того, он занимал такие должности, как директор по связям с Россией и исполняющий обязанности старшего директора Совета национальной безопасности.

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