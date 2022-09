Очень повезло, что мое назначение было в Монголии, — Майкл С. Клечески

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов в Монголии Майкл С. Клечески отправил монголам благодарственное письмо, написав в Твиттере «Спасибо», и опубликовал видео, на котором он и его супруга Элоиза выражают свои чувства монголам.

Он сказал: «Возможность работать и жить в Монголии во многом является благословением для меня и Элоизы. В конце этой замечательной поездки все, что осталось сказать, это «Спасибо», — написал он в Твиттере.

В ролике Майкл С. Клечески сказал: «Дипломаты назначаются для работы по всему миру. Для нас очень удачно, что это назначение было в Монголии, потому что мы такие же демократические страны, и у нас много общих ценностей с народом Монголии.

Нам повезло, потому что Монголия очень прекрасная. Мы любим открывать и узнавать новое. И нам повезло, потому что монголы очень дружелюбные и добросердечные люди.

Поэтому мы так благодарены за то, что провел здесь более трех прекрасных лет. Большое спасибо!».

Eloisa and I feel incredibly lucky to have served in Mongolia for many reasons, and as we come to the end of this amazing assignment, we can only say Баярлалаа! pic.twitter.com/k4SvrXNUgL