На сцене ЮНЕСКО во Франции состоялся спектакль «Легенды кочевников» в исполнении монголов

CentralAsia (MNG) - Комплексное мероприятие «Дни монгольской культуры» во Французской Республике продолжается. «Легенды кочевников» была представлена ​​артистами Монгольского национального художественного театра на сцене ЮНЕСКО, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Концерт открыли председатель монголо-французской парламентской группы дружбы, депутат Чинбурэн Жигжидсурэн, заместитель министра культуры Батбаяр Мөнхөө, Чрезвычайный и Полномочный Посол во Франции Нямхуу Уламбаяр, Генеральный директор ЮНЕСКО по общественным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос.

В своем выступлении заместитель министра культуры Батбаяр Мөнхөө сказал, что с 1961 года, когда Монголия стала членом Организации Объединенных Наций, она активно сотрудничает в сферах образования, культуры, науки, связи и информационных технологий на благо человечества. поддерживая идеи и инициативы, выдвинутые ЮНЕСКО, и подчеркнул, что его страна работает и вносит свой вклад в вышеупомянутых областях.

Он также пригласил французских граждан посетить Монголию.

Габриэла Рамос, заместитель Генерального директора по гуманитарным и социальным наукам ЮНЕСКО, сказала: «Было важно, что Монголия подняла вопрос устойчивого развития и зеленого развития на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Мы будем работать вместе в поддержку программы «Цифровая нация», предложенной Монголией».

Граждане Франции и монголы в Европе смотрели и наслаждались концертом «Легенды кочевников» на сцене «ЮНЕСКО». Зал ЮНЕСКО на 1200 мест был переполнен. Кроме того, в этот день в «ЮНЕСКО» прошла электронная выставка фотографий фотографа Н. Бат-Эрдэнэ «Splendeur de Mongolie» («Великолепие Монголии»), представляющая нематериальное культурное наследие Монголии.

Ассоциация «Cultures du Monde», расположенная в городе, отметила своим выпуском выступление Монгольского национального художественного Большого театра и День Монголии, успешно завершившийся во Французской Республики.

Мероприятие «Дни монгольской культуры» во Франции проводится с целью возрождения постпандемической экономики, привлечения туризма и популяризации Монголии за рубежом.

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