США выделяют дополнительные $3 млн на укрепление партнерства с Монголией

CentralAsia (MNG) - Посол США в Монголии Майкл Клечески объявил, что правительство США через Агентство США по международному развитию (USAID) предоставляет дополнительные 3 миллиона долларов США для дальнейшего укрепления партнерства между США и Монголией для достижения общих целей развития.

Средства USAID будут поддерживать деятельность по управлению энергетикой Монголии (УЭМ), начатую директором миссии USAID Райаном Уошберном во время его визита в мае 2022 года. Проект улучшает планирование и способствует повышению конкурентоспособности на рынке для стимулирования частных инвестиций и более активного развития современных технологий экологически чистой энергии. Кроме того, эти новые фонды также укрепят организации гражданского общества и средства массовой информации для продвижения надлежащего управления.

Более 30 лет USAID работает с Монголией над продвижением демократии, укреплением устойчивости общества к стихийным бедствиям и обеспечением устойчивого, инклюзивного экономического роста. На сегодняшний день правительство США через USAID инвестировало более 130 миллионов долларов (400 миллиардов тугриков), чтобы помочь Монголии в достижении ее целей в области развития.

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