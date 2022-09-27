экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Антикоррупционное агентство Монголии приняло представителей МВФ

CentralAsia (MNG) -  23 сентября 2022 г. официальные лица во главе комиссаром З.Баасанням Антикоррупционного агентства, приняли г-жу Ангану Банерджи, главу Рабочей группы МВФ, и г-на А. Юн Сок Хён, постоянный представитель МВФ в Монголии.

В соответствии со статьей IV Устава Международного валютного фонда рабочая группа, ответственная за Монголию, обменялась информацией о деятельности и результатах антикоррупционных усилий Монголии в 2022 году.

Представители рабочей группы отметили деятельность и результаты Монголии по борьбе с коррупцией, а также внимание, уделяемое улучшению Индекса восприятия коррупции, и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Кроме того, было решено поддерживать распространение информации о деятельности Антикоррупционного агентства Монголии на международном уровне.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Л.Оюун-Эрдэнэ приземлился в Японию для участия в церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Синдзо Абэ
  • Монгольский сумоист Мөнх-Оргил Батжаргал во второй раз завоевал Кубок Императора
  • В Лондоне ввели санкции против 33 лиц, связанных с референдумами в ЛНР и ДНР


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com