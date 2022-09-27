Антикоррупционное агентство Монголии приняло представителей МВФ

CentralAsia (MNG) - 23 сентября 2022 г. официальные лица во главе комиссаром З.Баасанням Антикоррупционного агентства, приняли г-жу Ангану Банерджи, главу Рабочей группы МВФ, и г-на А. Юн Сок Хён, постоянный представитель МВФ в Монголии.

В соответствии со статьей IV Устава Международного валютного фонда рабочая группа, ответственная за Монголию, обменялась информацией о деятельности и результатах антикоррупционных усилий Монголии в 2022 году.

Представители рабочей группы отметили деятельность и результаты Монголии по борьбе с коррупцией, а также внимание, уделяемое улучшению Индекса восприятия коррупции, и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Кроме того, было решено поддерживать распространение информации о деятельности Антикоррупционного агентства Монголии на международном уровне.

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