«Закон о домашних животных» Монголии касается не только домашних животных, но и людей

CentralAsia (MNG) - Депутаты Б.Энхбаяр, Х.Нямбаатар и Ж.Сухбаатар инициировали проект «Закона о домашних животных». Были собраны мнения граждан по законопроекту, и он был доработан с 9 главами и 52 статьями.

Подчеркивается, что это первый законопроект в истории монгольского парламента, который разрабатывается и вносится совместно с гражданами.

По неофициальной базе данных, в Монголии насчитывается 220-250 тысяч домашних животных. В частности, 25 процентов всех домохозяйств, 55 процентов жителей юрт и 12 процентов жителей квартир имеют домашних животных. Кроме того, согласно опросу, проведенному в 2021 году, в Монголии насчитывается более 320 000 бездомных собак и кошек.

Депутат Б.Энхбаяр

Б. Энхбаяр, депутат парламента и инициатор закона о домашних животных, сказал: «У меня нет домашних животных. В прошлом году общественная организация «Азтай Савар» рассказала мне через социальные сети о проблеме бездомных собак и кошек, которые кусают людей и детей, применяют жестокие методы уничтожения бездомных животных и закапывают их в землю, что наносит вред экологии и здоровью человека. Я нашел этот вопрос очень интересным и обнаружил, что закон касается людей, а не только домашних животных. Монголы считают щенков одними из трех самых красивых животных в мире.

124 страны мира имеют свои собственные законы. Поэтому нам нужно поддержать эту волонтерскую работу, предложить и принять закон. Люди враги того, чего они не знают. Мы узаконили, что ежегодно кусают и травмируют 3-4 тысячи человек, и ответственность за это должны нести владельцы животных».

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