5000 граждан России прибыли в Монголию с 15 сентября

CentralAsia (MNG) - По данным Главного управления охраны границы, с 15 сентября через границу Хиагт-Алтанбулаг в Монголию прибыл 5001 гражданин России. В частности:

- 179 граждан России на 15 сентября

- 220 на 16 сентября

- 260 на 17 сентября

- 179 на 18 сентября

- 169 на 19 сентября

- 153 на 20 сентября

- 229 на 21 сентября

- 830 на 22 сентября

- 867 на 23 сентября

- 931 на 24 сентября

- 984 на 25 сентября.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. С тех пор количество граждан, покидающих страну, резко увеличилось, и многие из них отправляются в соседние страны, такие как Монголия, Казахстан и Грузия, где действует безвизовый режим.

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