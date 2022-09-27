5000 граждан России прибыли в Монголию с 15 сентября

CentralAsia (MNG) - По данным Главного управления охраны границы, с 15 сентября через границу Хиагт-Алтанбулаг в Монголию прибыл 5001 гражданин России. В частности:
- 179 граждан России на 15 сентября
- 220 на 16 сентября
- 260 на 17 сентября
- 179 на 18 сентября
- 169 на 19 сентября
- 153 на 20 сентября
- 229 на 21 сентября
- 830 на 22 сентября
- 867 на 23 сентября
- 931 на 24 сентября
- 984 на 25 сентября.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. С тех пор количество граждан, покидающих страну, резко увеличилось, и многие из них отправляются в соседние страны, такие как Монголия, Казахстан и Грузия, где действует безвизовый режим.
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