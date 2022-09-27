The Grand Tour 2022 стартовал сегодня на центральной площади Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - Сегодня на центральной площади Улан-Батора состоится закрытие Национальной туристической олимпиады The Grand Tour, которая традиционно проводится ежегодно по случаю Всемирного дня туризма, и мероприятие, посвященное празднованию Всемирного дня туризма в Монголии.

Во время мероприятия будут проводиться такие мероприятия, как выставки индустрии туризма, для предоставления общественной информации и информации о советах путешественникам, представлении услуг гостеприимства и университетах, которые обучают человеческие ресурсы в отрасли.

Всемирный день туризма (World Tourism Day) — международный праздник, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос. Отмечается 27 сентября.

Цель праздника — пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран.

Приурочен к концу туристического сезона в Северном полушарии и к началу в Южном. Праздник отмечается в большинстве стран мира, проходят слёты туристов, праздничные мероприятия и фестивали.

В прошлом году это мероприятие проходило под девизом «Туризм для инклюзивного роста».

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