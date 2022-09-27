В Улан-Баторе началась неделя монголо-китайской дружбы

CentralAsia (MNG) - В столице Монголии в понедельник состоялась официальная церемония начала недели монголо-китайской дружбы.

Нынешнее мероприятие проводится посольством КНР в Монголии и Обществом монголо-китайской дружбы

На открытии мероприятия посол КНР в Монголии Чай Вэньруй подчеркнул, что дружба между людьми является краеугольным камнем прочных межгосударственных отношений, а общение по душам является ключом к более глубокой дружбе. «В этой связи, серия мероприятий под названием «Неделя китайско-монгольской дружбы», стартовавшая сегодня, направлена на дальнейшее укрепление взаимопонимания и дружбы между народами Китая и Монголии и создание прочной основы общественного мнения для долгосрочного стабильного развития китайско-монгольских отношений», — добавил он.

В своем выступлении госсекретарь МИД Монголии Анхбаяр Нямдорж отметил, что дружественные отношения и сотрудничество между Монголией и Китаем расширяются во всех сферах и успешно развивается всеобъемлющее стратегическое партнерство, а также укрепляется дружба между двумя народами. «Ввиду того, история монголо-китайских отношений является образцовой историей дружественных отношений и реального сотрудничества между соседними странами», — сказал Анхбаяр Нямдорж. При этом он выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между двумя странами и взаимного доверия между народами.

Анхбаяр Нямдорж

В рамках недели дружбы пройдет ряд интересных культурных мероприятий, включая фотовыставки, презентация книги под названием «Словарь знаний по культуре Китая», показ документального фильма по борьбе с нищетой и опустыниванием, дискуссии круглого стола «Текущее состояние и перспективы монголо-китайской дружбы» и конкурс на лучшую статью ну тему «Развитие и процветание Китая моими глазами».

В рамках «Семи дней дружбы», которые пройдут в Улан-Баторе, Өлгий и Ховд, будут организованы такие мероприятия, как фотовыставки, презентации книг, круглые столы, конкурсы на лучшие статьи..

фото: МИД Монголии

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