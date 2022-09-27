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Количество погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 17
Предыстория: В России при стрельбе в ижевской школе погибли 6 человек

CentralAsia (CA) -  При стрельбе в Ижевской школе погибли 17 человек, сообщили власти Удмуртии со ссылкой на региональное управление СКР. Незадолго до этого сообщалось, что трое раненых детей находятся в критическом состоянии. Ранее было известно о 15 погибших: из них 11 детей, 3 учительницы и охранник.

В Удмуртии объявлен траур до 29 сентября. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов обещал, что в ближайшее время в российских школах пройдут тренировки по комплексной безопасности.

Главврач республиканской больницы № 1 Александр Шаклеин сообщил, что из 16 детей, госпитализированных с ранениями, девять находятся в реанимации.

Стрельба в школе № 88 в Ижевске произошла утром 26 сентября. Нападавший проник в здание, убил двоих охранников, после чего открыл огонь по учителям и школьникам. Затем он покончил с собой.

Нападавшим оказался местный житель, выпускник этой школы Артем Казанцев, 1988 года рождения, сообщил Следственный комитет. При нем нашли два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Он находился на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения» более десяти лет. СК также проверит, был ли он приверженцем неофашистских взглядов и нацистской идеологии.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК (незаконное приобретение или ношение огнестрельного оружия).

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