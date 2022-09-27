В Каракалпакстане пройдет гастрофестиваль «99 видов блюд из рыб Аральского моря»

CentralAsia (UZ) - В городе Муйнак в Узбекистане 29-30 сентября состоится гастрономический фестиваль «99 видов блюд из рыб Аральского моря».

Целью фестиваля является продвижение уникального гастрономического и туристского потенциала Каракалпакстана, в частности Муйнакского района, и привлечение туристов.

В рамках фестиваля будут организованы мастер-классы местных поваров по приготовлению рыбных блюд, состязания между поварами, выставки местных мастеров, национальных эстрадных и фольклорных исполнителей.

Город Муйнак в Республике Каракалпакстан – самый удаленный от столицы Узбекистана, Ташкента, небольшой населенный пункт с населением около 18 000 человек. До 80-х годов XX века Муйнак был процветающим рыболовецким городом-портом на южном берегу Аральского моря. В Муйнаке функционировал собственный рыбоконсервный комбинат, который снабжал рыбой весь Узбекистан и был в числе крупнейших во всем СССР.