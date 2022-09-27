Армения не будет участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане

CentralAsia (CA) - Военные Армении не приехали в Казахстан на учения в рамках ОДКБ, сообщает издание Infocom со ссылкой на Минобороны страны.

«Принимая во внимание сложившуюся в результате осуществлённой Азербайджаном агрессии ситуацию на армяно-азербайджанской границе, министерство обороны РА, исходя из поставленных перед ВС РА задач, приняло решение воздержаться от участия подразделений ВС РА в проводимых в Казахстане в рамках ОДКБ учениях», – говорится в ответе Министерства обороны Армении на запрос издания.

С 26 сентября по 8 октября в Жамбылской и Алматинской областях проходят учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022», «Эшелон-2022», сообщало ранее Минобороны Казахстана.

В ОДКБ входят Казахстан, Кыргызстан, Россия, Армения, Беларусь и Таджикистан.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выразил разочарование реакцией ОДКБ на конфликт с Азербайджаном. В Ереване митингующие выступили за выход страны из ОДКБ.