И.о. помощника госсекретаря США посетит Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США Элизабет Трюдо, курирующая вопросы связей с общественностью и информационной политики, «посетит Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Киргизскую Республику с 28 сентября по 9 октября». Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник американским внешнеполитическим ведомством.

По версии Госдепартамента, в число вопросов, которым Трюдо уделит ключевое внимание во время поездки, войдет «противодействие дезинформации со стороны России и КНР, поддержка США народа Афганистана, социальное равенство, свобода СМИ и климат».

Во время пребывания в Узбекистане Трюдо выступит перед выпускниками вуза, встретится с представителями неправительственных организаций.

В Кыргызстане Трюдо проведет встречи с чиновниками, журналистами, сотрудниками неправительственных организаций, а также популярными в соцсетях деятелями.