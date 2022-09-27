Премьер Казахстана поручил содействовать регистрации въезжающих в страну россиян

Алихан Смаилов

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов дал поручения по вопросам миграции из-за наплыва россиян после объявленной в России частичной мобилизации. Он поручил содействовать регистрации граждан России, а также стабилизировать ситуацию на рынке жилья.

«Надо усилить работу по обеспечению правопорядка и безопасности в стране, а также оказывать содействие приезжим россиянам: их своевременной регистрации и решению трудовых вопросов в соответствии с законодательством ЕАЭС. При этом важно принять меры по стабилизации ситуации на рынке аренды жилья»,— сказал Смаилов, его слова приводятся на сайте правительства. Он также поручил усилить контроль за соблюдением законодательства при трудоустройстве россиян в их стране.

По его словам, всем государственным структурам в рамках своей компетенции нужно провести разъяснительную работу, связанную с правами и ответственностью сторон, как среди казахстанцев, так и среди мигрантов. В ближайшие дни для этого будут открыты горячие линии.

Премьер-министр также поручил обеспечить стабильное функционирование всей транспортной инфраструктуры, принять необходимые меры по избежание скопления прибывающих лиц, организовать бесперебойную деятельность ЦОНов путем открытия дополнительных окон обслуживания.

По информации МВД Казахстана, с 21 сентября в Казахстан прибыли 40 тыс. россиян. Как сообщили в ведомстве, многие въезжают в Казахстан для транзита в другие страны. В управлениях ФСБ по Курганской и Тюменской областям, граничащим с Казахстаном, говорили, что попытки выезда мобилизованных пресекаются. Погранслужба Казахстана задержала троих россиян, скрывающихся от призыва. Они переходили границу в неположенном месте.

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