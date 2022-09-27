Лидеры террористических групп провели тайную встречу с талибами и побывали на севере Афганистана

CentralAsia (UZ) - Фронт национального сопротивления Афганистана со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что 16 лидеров иностранных террористических групп провели в Кабуле тайную встречу с официальными лицами движения «Талибан».

А потом в сопровождении талибов побывали в северных провинциях Афганистана – Баглане, Кундузе и Бадахшане. Правительство талибов пока никак не отреагировало на это сообщение.

«Хаджи Форган, лидер Исламского движения Восточного Туркестана, Мавлави Иброхим, руководитель группировки «Джамаат Ансоруллах» (Таджикистан), Шайх Закир, глава Исламского движения Узбекистана и Абдулхак Уйгури, представитель террористической организации «Аль-Каеда» на севере Афганистана и другие 20 августа прибыли в Кабул и в течение трех дней гостили у Ходжи Афзала, высокопоставленного члена сети Хаккани в кабульском районе Вазир-Акбар-Хан, говорится в сообщении, опубликованном 26 сентября на сайте ФНС Афганистана.

По данным источника, лидеры иностранных террористических групп провели тайную встречу с главой МВД в правительстве талибов Сироджиддином Хаккани, и пришли к соглашению, что в течение ближайших шести месяцев около 50 процентов иностранных боевиков будут готовы к отправке в страны Центральной Азии.

Сообщается также, что общее руководство иностранными боевиками лидеры сети Хаккани возложили на Мавлави Иброхима, который имеет контакты с группировкой «Исламское государство» (ИГ). Мавлави Иброхим, по данным источника ФНС, должен тайно содействовать активизации деятельности ИГ на севере Афганистана, и подготовить почву для атак группировки в страны Центральной Азии.