Британская Mirada продлевает контракт со SKYmedia в Монголии

CentralAsia (MNG) - Mirada PLC — базирующаяся в графстве Суррей, английская компания, занимающаяся технологиями вещания. Продлевает партнерство с SKYmedia Corp LLC, поставщиком услуг связи в Монголии и дочерней компанией оператора мобильной связи Skytel Group LLC, посредством продления контракта. Контракт распространяется на стриминговый сервис SKYmedia в Монголии. Mirada добавит ряд дополнительных функций для улучшения платформы.

Компания Skytel выбрала многоэкранную технологию Iris от Mirada для предоставления услуги платного телевидения следующего поколения, чтобы предоставить своим клиентам SkyMedia максимальное качество просмотра в любое время и в любом месте

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