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В Турции произошел теракт, есть погибшие

CentralAsia (CA) -  В турецком городе Мерсине трое неизвестных хотели проникнуть в здание полиции под видом сотрудников.

Когда правоохранители попытались их задержать — началась перестрелка, сообщает телеканал Нaberturk.

Одна из нападавших — женщина-смертница — пыталась заехать на территорию участка на авто, в салоне которого находилось самодельное взрывное устройство.

Когда полицейские попытались ее задержать и открыли огонь, снаряд сдетанировал. В результате взрыва один полицейский погиб, второго доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Местные органы сообщают о двух подельниках — мужчине и женщине.

Первого удалось задержать почти сразу, вторую разыскивают.

Также известно, что бомбу, которая лежала в авто, взорвали дистанционно.

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