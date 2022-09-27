В Турции произошел теракт, есть погибшие
- Азия и мир, происшествия
- 10:09, 27 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - В турецком городе Мерсине трое неизвестных хотели проникнуть в здание полиции под видом сотрудников.
Когда правоохранители попытались их задержать — началась перестрелка, сообщает телеканал Нaberturk.
Одна из нападавших — женщина-смертница — пыталась заехать на территорию участка на авто, в салоне которого находилось самодельное взрывное устройство.
Когда полицейские попытались ее задержать и открыли огонь, снаряд сдетанировал. В результате взрыва один полицейский погиб, второго доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Местные органы сообщают о двух подельниках — мужчине и женщине.
Первого удалось задержать почти сразу, вторую разыскивают.
Также известно, что бомбу, которая лежала в авто, взорвали дистанционно.
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