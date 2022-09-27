Желающим попасть в Грузию россиянам разрешили переходить границу пешком

CentralAsia (CA) - Из-за больших очередей из автомобилей на российско-грузинской границе гражданам России, пытающимся попасть в Грузию, теперь разрешено переходить пропускной пункт «Ларс» пешком. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов и чатов по релокации, сопровождая публикации видеозаписями с большим скоплением людей без транспорта на границе.

В управлении ФСБ России по Северной Осетии РБК прокомментировали, что «пеший порядок» подразумевает наличие у человека самоката или велосипеда.

«В пешем порядке — это значит на самокатах, велосипедах и т. д. У нас ведь международный автомобильный пункт пропуска, по факту у них должно быть транспортное средство. Люди должны соблюдать разновидность пункта пропуска. То есть по факту они выезжают на велосипедах, мопедах, скутерах, самокатах и т. д.»,— рассказали РБК в ФСБ.

Там добавили, что если у человека нет велосипеда или другого транспортного средства, то он проезжает пункт пропуска на машине — то есть «ногами» пройти КПП нельзя.

После объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в России страну начали массово покидать граждане мужского пола. Грузия стала одним из наиболее популярных направлений, в связи с чем КПП «Казбеги» был переведен на круглосуточный режим работы. К погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией был отправлен бронетранспортер. В ФСБ заявили, что это необходимо, чтобы сохранить безопасность, если резервисты прорвут границу.

К 26 сентября, как сообщил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев, на границе с Грузией скопилось около 3,5 тыс. легковых автомобилей. «Общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляет 4891 единицу, в том числе 1391 единица большегрузного транспорта», — сказал он.

Если же говорить о данных за прошлую неделю, то пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией в обоих направлениях пересекли 37,5 тыс. единиц автотранспорта и 115,2 тыс. человек, отметил Томаев. По его словам, это на 23,3% больше, чем на предыдущей неделе.