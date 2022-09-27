В Москве после начала мобилизации снизился спрос на аренду квартир, - РБК

CentralAsia (CA) - Запросы на аренду квартир в Москве после объявления 21 сентября в России частичной мобилизации снизились на 15% по отношению к предыдущей неделе, свидетельствуют данные портала «Циан», предоставленные РБК. Компания анализирует активность пользователей на сайте, сравнивая просмотры объявлений и звонки по ним. Схожие данные и у агентства «Этажи», по оценке которого спрос на аренду в Москве и Петербурге сейчас на 10% ниже, чем в начале сентября, и на 15% ниже аналогичного периода прошлого года.

По словам руководителя «Циан.Аналитика» Алексея Попова, снижение в сентябре сопоставимо с реакцией рынка в конце февраля 2022 года, когда спрос на аренду квартир в Москве после начала боевых действий в Украине за неделю упал на 14%

Спрос на аренду элитной недвижимости в столице упал сильнее. В этом сегменте он рухнул сразу на 50%, говорит глава Apple Real Estate Данила Савченко. Такая же реакция рынка наблюдалась и в 2020 году, в начале пандемии COVID-19, и в феврале этого года, уточняет он. «Клиенты, которые стали возвращаться в аренду в июле—августе 2022 года, сейчас расторгают договоры. Некоторые из них уезжают в другие регионы, чтобы быть с семьей, часть — в другие страны, а некоторые на фоне экономической ситуации выбирают квартиры подешевле», — отмечает Савченко.

Как изменилось количество квартир для аренды

По данным «Циана», после 21 сентября на московском рынке вырос объем предложения: количество квартир, предлагаемых к аренде, увеличилось на 7%. Это связано и с ростом объема нового предложения, и со снижением активности аудитории, уточняет Попов.

В «ИНКОМ-недвижимости» не увеличилось количество квартир, которые можно арендовать, говорит заместитель директора управления аренды квартир агентства Оксана Полякова. Однако, по ее словам, часть собственников решили выставить жилье на продажу. «Примерно 15% съемных квартир вернулись в реализацию», — уточняет Полякова. В «Этажах» отмечают, что из-за ослабления спроса на вторичном рынке жилья еще весной 2022 года усилился тренд на параллельную продажу и сдачу в аренду квартир. В этом случае собственник заключает срочные договоры аренды, которые действуют до продажи объекта.

Волатильность на рынке аренды уже отражается и на ставках, следует из данных «Этажей». «Одни собственники стараются сдать жилье по прежним августовским ставкам, другие начали демпинговать и при долгосрочных договорах аренды с предоплатой согласны делать дисконт и сдавать квартиры на 10–15% ниже летних ставок», — говорит эксперт по продаже и аренде жилой недвижимости этого агентства Андрей Сердюк.

Арендаторы, снявшие квартиры по высоким ставкам прошлого года, сейчас рассматривают переезд в более комфортное жилье с дисконтом, отмечает Сердюк. Среди арендаторов также появляются клиенты, которые еще неделю назад были готовы покупать квартиры бизнес-класса, но начали рассматривать для себя аренду, так как не готовы расставаться с большими суммами наличных или брать ипотеку, добавляет эксперт.

Как отреагировал рынок продажи жилья

После 21 сентября покупатели, продавцы и застройщики заняли выжидательную позицию и пока не принимают поспешных решений, говорит управляющий партнер агентства недвижимости «Метриум» Надежда Коркка. Заметные изменения возможно будет увидеть только через неделю-две, когда участники рынка адаптируются к новой реальности, предполагает она.

«Мы не фиксируем особенных изменений в поведении клиентов. Есть несколько расторжений брони [на покупку квартир], это больше, чем обычно бывает в неделю, но массового характера они не носят. Паники или ажиотажа не наблюдается», — рассказывает Коркка. Есть небольшое снижение по числу бронирований, но отказов от сделок нет, подтверждает гендиректор агентства VSN Realty Яна Глазунова. Она полагает, что в ближайшее время возможно охлаждение спроса на жилье, но маловероятно, что оно будет повсеместным. По словам Коркки, рынок недвижимости очень инертный и все ждут, как будут разворачиваться события.

В конце февраля ЦБ резко поднял ключевую ставку почти в два раза, до исторических 20%. После этого в марте продажи жилья выросли, поскольку покупатели заключали сделки с использованием ранее одобренных ипотечных кредитов. В апреле, наоборот, количество сделок упало на треть как на первичном, так и на вторичном рынке. По результатам первого полугодия в России на первичном рынке жилья было продано на 10% квартир меньше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные Росреестра. Но в июле рынок начал постепенно восстанавливаться. Продажи поддерживали в том числе программы льготной ипотеки, которые распространяются на первичный рынок жилья. На программы с субсидируемой государством ставкой приходится около 35% сделок с ипотекой в России. За последние семь месяцев Банк России постепенно снижал ставку, 16 сентября она была уменьшена до 7,5%.