Узбекистан принимает участие в Генеральной конференции МАГАТЭ

CentralAsia (UZ) - 26 сентября в Австрии открылась 66-я ежегодная сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В мероприятии принимают участие представители 175 стран-членов МАГАТЭ, в том числе Республики Узбекистан. В состав делегации Республики Узбекистан вошли представители Агентства «Узатом», Академии наук и Государственного комитета промышленной безопасности.

Генеральная конференция является главным руководящим органом агентства. По итогам ее ежегодных сессий принимаются решения по всем ключевым вопросам деятельности МАГАТЭ. В рамках Генконференции проводится общая дискуссия, в ходе которой главы делегаций выступают с программными выступлениями. Параллельно с Генеральной конференцией МАГАТЭ регулярно организует Научный форум по темам, связанным с ядерными технологиями и наукой. Он проходит в месте проведения Генеральной конференции — Венском международном центре (ВМЦ) в Вене.

В период участия в работе 66-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ узбекская делегация планирует провести переговоры с руководством МАГАТЭ, представителями других стран и компаний по вопросам сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.