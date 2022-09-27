экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан принимает участие в Генеральной конференции МАГАТЭ

CentralAsia (UZ) -  26 сентября в Австрии открылась 66-я ежегодная сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В мероприятии принимают участие представители 175 стран-членов МАГАТЭ, в том числе Республики Узбекистан. В состав делегации Республики Узбекистан вошли представители Агентства «Узатом», Академии наук и Государственного комитета промышленной безопасности.

Генеральная конференция является главным руководящим органом агентства. По итогам ее ежегодных сессий принимаются решения по всем ключевым вопросам деятельности МАГАТЭ. В рамках Генконференции проводится общая дискуссия, в ходе которой главы делегаций выступают с программными выступлениями. Параллельно с Генеральной конференцией МАГАТЭ регулярно организует Научный форум по темам, связанным с ядерными технологиями и наукой. Он проходит в месте проведения Генеральной конференции — Венском международном центре (ВМЦ) в Вене.

В период участия в работе 66-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ узбекская делегация планирует провести переговоры с руководством МАГАТЭ, представителями других стран и компаний по вопросам сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Очень повезло, что мое назначение было в Монголии, — Майкл С. Клечески
  • Следственный комитет установил личность устроившего стрельбу в школе Ижевска
  • Эдвард Сноуден получил российское гражданство


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com