В Узбекистане выявлены 13 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 10:56, 27 сентября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (UZ) - На 27 сентября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 244 124. В течение прошедших суток зафиксированы 13 (накануне – 9) новых случаев, сообщает Минздрав республики.
Заболевшие зарегистрированы в столице (12) и Сурхандарьинской области (1).
Минздрав не публикует данные о выздоровевших за прошедшие сутки.
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