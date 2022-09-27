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В Узбекистане выявлены 13 инфицированных COVID-19
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  На 27 сентября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 244 124. В течение прошедших суток зафиксированы 13 (накануне – 9) новых случаев, сообщает Минздрав республики.

Заболевшие зарегистрированы в столице (12) и Сурхандарьинской области (1).

Минздрав не публикует данные о выздоровевших за прошедшие сутки.

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