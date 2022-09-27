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Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден получил российское гражданство

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин подписал указ о российском гражданстве для экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки», — говорится в тексте указа.

Сноуден в 2013 году оказался в центре международного скандала, передав журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке за гражданами США и других стран. После этого он бежал из США и параллельно попросил политического убежища в нескольких десятках стран, в том числе в России, где в итоге и получил разрешение на пребывание.

В США ему вменяют незаконную передачу информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства, ему грозит до 30 лет лишения свободы.

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