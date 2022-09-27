В Японии начались государственные похороны экс-премьера Синдзо Абэ. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ началась в зале боевых искусств Nippon Budokan в Токио, передает NHK.

Автомобиль с прахом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ выехал от его дома в Токио в 13.25 по местному времени и спустя полчаса прибыл к залу боевых искусств Nippon Budokan.

Вдову политика – Акиэ Абэ, облаченную в траурное кимоно, встречал премьер-министр Японии Фумио Кисида, генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно и другие представители японского правительства, а также бывший глава министр обороны страны Нобуо Киси, приходящийся младшим братом Синдзо Абэ.

В тот момент, когда прах заносили в зал боевых искусств, были даны первые из 19 холостых залпов артиллерийского расчета сил самообороны страны.

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Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Абэ умер от потери крови. Кремация состоялась 12 июля.

На похоронах присутствуют около 4,5 тысячи гостей, включая 34 лидера государств и 14 бывших глав государств. На церемонию прибыли также представители императорской семьи.

Безопасность обеспечивают около 20 тысяч полицейских, часть из которых прибыла из других регионов. Основные автодороги в центре Токио перекрыты с понедельника по среду – все время, пока в городе находятся высокопоставленные иностранные гости.