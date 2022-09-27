Министра труда и социальной защиты Монголии уволили за оскорбление народа

уже бывший министр, г-жа Сарангэрэл Даваажанцан

CentralAsia (MNG) - Министр труда и социальной защиты Монголии Сарангэрэл Даваажанцан в своем вчерашнем выступлении о сокращении бедности назвала бедных «улны хүмүүс» или «люди от подошвы».

Ее выступление наделало шума в социальной среде Монголии и вызвало массу народного недовольства.

Люди выражали недовольство и распространяли такие мемы с ее фото в социальных сетях.

В результате премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай своим распоряжением освободил от занимаемой должности министра труда и социальной защиты Сарангэрэл Даваажанцан. Об этом сообщил руководитель Секретариата Правительства Амарбаясгалан Дашзэгвэ.

Амарбаясгалан Дашзэгвэ

Конституция Монголии гласит, что «люди не могут подвергаться дискриминации на основании их происхождения, этнической принадлежности, языка, расы, возраста, пола, социального происхождения, статуса, богатства, работы, положения, религии, мнения или образования».

Сарангэрэл Даваажанцан была отстранена от исполнения своих обязанностей за нарушение ряда положений Конституции и совершение этических ошибок. До назначения следующего министра обязанности министра ведомства будет исполнять начальник Управления по делам правительства Амарбаясгалан Дашзэгвэ.

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