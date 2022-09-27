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Узбекистан и Казахстан создадут Международный центр промкооперации

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан и Казахстан договорились о создании в ближайшее время Международного центра промышленной кооперации, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли РУз.

Решение о развитии промышленной кооперации принято в ходе переговоров делегаций двух стран. Стороны намереваются в кратчайшие сроки разработать проектно-сметную документацию по организации внешней и внутренней инфраструктуры Международного центра промышленной кооперации, а также соответствующее межправительственное соглашение о регулировании его деятельности.

Страны рассматривают возможность реализации совместных проектов в автомобилестроении, производстве фосфорных и комплексных минеральных удобрений, электротехнической промышленности. Помимо этого, обсуждалось взаимодействие в фармацевтической отрасли и сельском хозяйстве. Наметились перспективы и в транспортно-логистическом сотрудничестве - в частности, между двумя странами возрастет число авиарейсов.

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