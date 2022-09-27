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В Токио проходят протесты против государственных похорон экс-премьера Синдзо Абэ. Видео
Предыстория: В Японии начались государственные похороны экс-премьера Синдзо Абэ. Фото, видео

CentralAsia (CA) -  В Токио сотни человек вышли на акции протеста против проведения церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, преедает NHK.

Многие участники акции вышли с плакатами, на которых написано: «Против государственных похорон!», «Отмените похороны!». О задержаниях пока не сообщается.

Также люди выходят на улицы, чтобы почтить память погибшего экс-премьера. Два алтаря, к которым граждане несут цветы, были установлены в парке Куданзака. Он расположен недалеко от арены «Будокан» («Дом боевых искусств»). Безопасность на церемонии обеспечивает около 20 тыс. полицейских.

Абэ был убит 8 июля во время выступления на митинге. Выстреливший в него 41-летний Тэцуя Ямагами после задержания сказал, что мотивом стало желание отомстить Синдзо Абэ за предполагаемую связь с религиозной организацией «Церковь объединения», которая разорила семью нападавшего.

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