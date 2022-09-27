Туркменским студентам-нелегалам дали срок покинуть Россию до 12 октября

CentralAsia (TM) - Студентам, обучающимся в российских вузах, предписали до 12 октября покинуть территорию РФ, если у них нет оснований для нахождения в стране или если их правовое положение не урегулировано. Об этом мигрантов предупреждают профильные подразделения МВД в регионах, передает издание turkmen.news.

В сообщениях миграционных подразделений упоминается распоряжение правительства РФ №1253-р от 20 мая 2022 года. В нем перечислены страны и территории, с жителей которых снимаются ограничения, наложенные в период пандемии COVID-19. Это Беларусь, Казахстан, Китай, Монголия, Украина, Южная Осетия, ДНР, ЛНР.Граждане других стран, не имеющие действующих оснований для пребывания в РФ, до 12 октября должны либо урегулировать свое положение, либо покинуть страну. В противном случае им грозит административная ответственность.

Туркменских студентов это касается в связи с тем, что у многих из них просрочен паспорт и, соответственно, нет визы на пребывание в РФ. Несмотря на явное нарушение, вузы до сих пор закрывали на это глаза и разрешали молодым людям и девушкам продолжать учебу. Теперь же к данному вопросу будут относиться серьезнее.

С лета 2022 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Туркменистаном и Россией, но рейсов бывает не так много, всего лишь по два в неделю.