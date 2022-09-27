Токаев высказался о приезжающих из-за мобилизации в Казахстан россиянах

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал переговоры с Россией по поводу бегущих в республику россиян. Он заявил, что приезжающим из России из-за мобилизации надо помогать, но никаких преференций у них не будет.

«В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. <...> Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны», — сказал он.

Токаев отметил, что Казахстан должен проявить гуманность, терпение и организованность. «У нас нет ни кризиса, ни паники. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами», — уточнил он.

Он вспомнил казахскую поговорку, которая гласит: «Добрые отношения с соседями — залог спокойствия». «Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем», — сказал он.

Президент Казахстана также поручил правительству принять необходимые меры.

Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября по указу Владимира Путина. На этом фоне погранслужба Казахстана фиксировала рост числа въезжающих в страну россиян. На границе двух стран образовалось скопление машин. ФСБ заявила, что пресекает проезд подлежащих мобилизации. МВД Казахстана сообщило о транзите 40 тыс. россиян из страны с начала мобилизации. Премьер Казахстана Алихан Смаилов поручил содействовать регистрации въезжающих в страну граждан РФ.

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