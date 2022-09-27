С начала мобилизации в РФ в Казахстан въехали 98 тыс. россиян

CentralAsia (KZ) - После объявленной в России 21 сентября частичной мобилизации в Казахстан въехали уже около 98 тыс. россиян. Из них 64 234 человека уже покинули республику, рассказал на брифинге и.о. председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков.

Он уточнил, что казахстанские индивидуальные идентификационные номера получили чуть более 8 тыс. нерезидентов.

Погранслужба Казахстана через два дня после мобилизации в России фиксировала рост числа въезжающих в страну россиян. ФСБ говорила, что пресекает проезд подлежащих мобилизации.

Накануне Алтыков рассказал, что большое количество россиян используют Казахстан как транзитную страну для релокации в Кыргызстан и Узбекистан. «Только в эти последние сентябрьские дни Казахстан покинуло более 40 тыс. граждан Российской Федерации», — сказал он тогда.

Премьер Казахстана Алихан Смаилов поручил содействовать регистрации въезжающих граждан РФ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал помогать приезжающим россиянам. Он считает, что большинство уезжает из-за «сложившейся безвыходной ситуации».

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