МВД России решило развернуть мобилизационный пункт на границе с Грузией

CentralAsia (CA) - На погранпункте «Верхний Ларс» на границе с Грузией будет развернут мобилизационный пункт военкомата, сообщили в МВД. Решение принято на выездном совещании с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции, совместно с руководителями пограничного управления ФСБ по республике и северо-осетинской таможни.

Кроме того, на «Верхнем Ларсе» разрешат пешеходный переход границы.

В ведомстве заявили, что приток транспорта, движущегося в сторону Грузии, серьезно нарастает, а обстановка в районе КПП остается напряженной, «что требует принятия дополнительных мер в части организации безопасности граждан».

«С этой целью, а также для снижения рисков противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций <...> принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения. Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата», — уточнили в МВД.

Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября по указу Владимира Путина. На следующий день на границе РФ с Грузией образовалась длинная очередь из автомобилей. Из-за этого полиция рекомендовала не въезжать в Грузию через «Верхний Ларс». Из-за скопления машин разрешено переходить пропускной пункт пешком. ФСБ отправила к границе с Грузией БТР якобы на случай, если резервисты прорвут границу.

В понедельник вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев заявил, что сообщалось, что в очереди на выезд в Грузию скопилось около 3,5 тысячи легковых и 1,3 тысячи грузовых машин.