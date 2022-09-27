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Казахстан будет выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан
Марат Ахметжанов.
Марат Ахметжанов.

CentralAsia (KZ) -  Казахстан будет вынужден выдавать России тех ее граждан, которые разыскиваются за уклонение об мобилизации, сообщил глава МВД Марат Ахметжанов.

Он напомнил о договоре между Казахстаном и Россией по оказанию правовой помощи и экстрадиции.

«Самый главный принцип здесь — и у нас, и в России — это было уголовно наказуемое деяние. Кроме того, в случае... объявления его в розыск, мы будем устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в Россию», — ответил он на вопрос, будет ли Казахстан выявлять и выдавать России уклоняющихся от мобилизации граждан.

С 21 сентября в России по указу Владимира Путина объявлена частичная мобилизация. ФСБ говорила, что пресекает проезд подлежащих призыву на границе с Казахстаном. По данным МВД республики, в Казахстан с начала мобилизации въехали 98 тыс. россиян, выехали более 64 тыс. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал помогать приезжающим россиянам, отметив, что большинство уезжает из-за «безвыходной ситуации».

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