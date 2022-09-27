Узбекистанцы получили с налогов кешбэк в размере $38 млн с начала года

CentralAsia (UZ) - Государственный налоговый комитет Узбекистана подсчитал размер выплат кешбэка за восемь месяцев текущего года. По данным ведомства, в августе 787 937 потребителей получили 80,9 миллиарда сумов ($7,3 млн).

Отмечается, что после устранения недостатков в налоговой отчетности и уменьшения налоговой задолженности за январь-июль было выплачено ещё 2,7 миллиарда сумов кешбэка ($244 тыс.).

Таким образом, общая сумма кешбэка, выплаченного 1 168 591 потребителю с начала года, составляет 421,3 миллиарда сумов (более $38 млн.).