Главы разведслужб стран Центральной Азии примут участие в совещании в Москве

CentralAsia (UZ) - Руководители органов безопасности и разведслужб стран Содружества Независимых Государств (СНГ) проведут в пятницу совещание в Москве. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«30 сентября 2022 года в Москве пройдет XVIII заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ по вопросам разведдеятельности. В мероприятии примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и, конечно, Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В пресс-бюро сообщили, что «в рамках работы совещательного органа планируется встреча президента Российской Федерации [Владимира Путина] с главами спецслужб стран Содружества в режиме видеоконференции». Пресс-секретарь президента РФ заявил ТАСС, что Путин пообщается по видеосвязи с главами разведслужб СНГ 29 сентября.

В СВР также указали, что в пятницу заседание откроет директор СВР России Сергей Нарышкин, «зачитав обращение президента РФ».